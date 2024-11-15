Майк Тайсон — после пощёчины Джейку Полу: разговоры окончены

58-летний американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон высказался после пощёчины, которую дал своему 27-летнему соотечественнику блогеру Джейку Полу на церемонии битвы взглядов перед очным поединком, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября мск.

«Разговоры окончены», — сказал Тайсон.

При этом 58-летний боксёр не стал отвечать на вопрос о причинах пощёчины.

Поединок между Тайсоном и Полом будет официальным и пройдёт в формате восьми раундов по две минуты, результат будет засчитан в профессиональном рекорде обоих бойцов. Для Майка Тайсона этот поединок станет первым невыставочным за последние 19 лет.

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