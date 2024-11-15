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Джейк Пол – о пощечине от Майка Тайсона: теперь это личное, он должен умереть

Джейк Пол – о пощечине от Майка Тайсона: теперь это личное, он должен умереть
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, прокомментировал пощёчину от 58-летнего легендарного Майка Тайсона на битве взглядов.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Майк зол. После его пощёчины теперь это всё личное, теперь личное. Он должен умереть», — сказал Пол на пресс-конференции.

Бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября. Поединок между боксёрами будет восьмираундовым. Результат будет засчитан в профессиональном рекорде обоих бойцов.

На счету Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь — нокаутом) и одно поражение. Тайсон, в свою очередь, одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений.

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