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Виталий Сланов поделился ожиданиями от поединка Майка Тайсона и Джейка Пола

Виталий Сланов поделился ожиданиями от поединка Майка Тайсона и Джейка Пола
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Тренер российского боксёра Мурата Гассиева Виталий Сланов высказал мнение о предстоящем бое между 58-летним бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и 27-летним американским блогером Джейком Полом.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Прискорбно, прискорбно. Великий боксёр, великий. И постепенно скатываемся до чего-то непонятного. И чего ждать? Человеку скоро будет 60 лет. Ничего хорошего я не жду», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой между Тайсоном и Полом состоится в американском Арлингтоне в ночь с 15 на 16 ноября мск. Поединок пройдёт в формате восьми раундов по две минуты и будет считаться официальным.

Видео: Рекорды Майка Тайсона

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