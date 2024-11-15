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Сланов высказался против возвращения Тайсона в ринг

Сланов высказался против возвращения Тайсона в ринг
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Тренер российского боксёра Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал о своих пожеланиях к предстоящему бою между 58-летним бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и 27-летним американским блогером Джейком Полом.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Хотелось бы, хотелось бы. Чтобы просто вышли и «потанцевали». Тут даже спарринг не нужен. Открытая тренировка. Подкачался, привёл себя в форму. Красиво провёл бой с тенью, поработал на лапах. А сейчас видно, что даже для 60 лет он медленно двигается. Майк вёл не очень здоровый образ жизни. Конечно, постарались, чтобы он красиво выглядел. Не хотелось бы, чтобы он выходил. Но раз выходит, будем болеть за то, чтобы обошлось без травм и позора. А в то, что он махнёт и попадёт, не верится. Джейк – молодой и здоровый парень. Он неплохой боксёр», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой между Тайсоном и Полом состоится в американском Арлингтоне в ночь с 15 на 16 ноября мск. Поединок пройдёт в формате восьми раундов по две минуты и будет считаться официальным.

Видео: 58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом

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