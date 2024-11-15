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Джон Джонс попросил у Даны Уайта билет на UFC 309 для фаната с онкологией

Джон Джонс попросил у Даны Уайта билет на UFC 309 для фаната с онкологией
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Примечательный эпизод произошёл на минувшей пресс-конференции перед турниром UFC 309 в Нью-Йорке (США).

Чемпион в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс попросил у генерального директора организации Даны Уайта билет для молодого фаната с онкологией.

«Сегодня здесь сидит особенный парень. Мой чувак Кир, ему недавно диагностировали рак, и… Дана, я буду рад, если ты дашь ему билет на мой бой… Отлично. Кир отличный парень, и у него самая большая и прекрасная улыбка. Я очень рад, что повстречал его», — сказал Джонс.

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