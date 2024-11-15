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Анкалаев: Дана Уайт сказал, что я буду следующим для Перейры

Анкалаев: Дана Уайт сказал, что я буду следующим для Перейры
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев в очередной раз заявил о своём статусе претендента на чемпионский титул.

«Дана Уайт сказал моей команде, что я следующий для Алекса. Спасибо, что это прояснили», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

Ранее Джон Джонс ответил Анкалаеву, заявившему, что американец боится Аспиналла.

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