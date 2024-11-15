Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол: статистика боёв, рекорд, сколько побед

Джейк Пол: статистика боёв, рекорд, сколько побед
Комментарии

16 ноября на стадионе «AT&T» в Арлингтоне (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном.

Поединок, рассчитанный на восемь раундов по две минуты, пройдёт в 14-унцовых перчатках.

Джейку Полу 27 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и большую часть карьеры провёл в лимите первого тяжёлого веса (до 90,7 кг). Всего на счету Пола 10 побед (7 — нокаутом) и одно поражение от британца Томми Фьюри, брата Тайсона Фьюри.

Материалы по теме
Майк Тайсон — Джейк Пол: когда бой, дата и время боя, где смотреть

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Майк Тайсон — Джейк Пол: легендарное возвращение! Блогер хочет вырубить ветерана. LIVE
Live
Майк Тайсон — Джейк Пол: легендарное возвращение! Блогер хочет вырубить ветерана. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android