Джейк Пол: статистика боёв, рекорд, сколько побед

16 ноября на стадионе «AT&T» в Арлингтоне (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном.

Поединок, рассчитанный на восемь раундов по две минуты, пройдёт в 14-унцовых перчатках.

Джейку Полу 27 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и большую часть карьеры провёл в лимите первого тяжёлого веса (до 90,7 кг). Всего на счету Пола 10 побед (7 — нокаутом) и одно поражение от британца Томми Фьюри, брата Тайсона Фьюри.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.