Джон Джонс рассказал о двух случаях, когда Миочич перешёл черту, высказываясь о нём

Чемпион в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал о двух случаях, когда, по его мнению, Стипе Миочич перешёл границы приличия, высказываясь о нём.

«Было два случая. Во-первых, он сказал: «Мои дети никогда не будут смотреть на меня, как на придурка». И это было прямым нападением на меня и мою семью, на мои отношения с детьми. Во-вторых, он назвал меня девчонкой. Поэтому уважение вылетело в окно. И мы увидим подтверждение этому», — сказал Джонс на пресс-конференции.

Напомним, поединок Джонса и Миочича состоится 17 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.