Майк Тайсон: статистика боёв, рекорд, сколько побед

16 ноября на стадионе «AT&T» в Арлингтоне (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном.

Поединок, рассчитанный на восемь раундов по две минуты, пройдёт в 14-унцовых перчатках.

Майку Тайсону 58 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 1985 году и уже в ноябре 1986-го стал чемпионом мира в возрасте 20 лет.

В августе 1987 года Тайсон стал абсолютным чемпионом мира, после чего провёл семь защит. В марте 1996-го стал двукратным чемпионом мира. Всего на его счету 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсон — Пол.