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Джейк Пол опубликовал ироничный пост после пощёчины от Майка Тайсона

Джейк Пол опубликовал ироничный пост после пощёчины от Майка Тайсона
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Американский видеоблогер Джейк Пол опубликовал пост после инцидента, произошедшего на взвешивании перед боксёрским поединком с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном.

Напомним, Тайсон ударил Пола по лицу, после чего видеоблогер заявил, что его соперник «должен умереть».

«В тот момент я хотел ущипнуть себя. Я получил пощёчину от Майка Тайсона», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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