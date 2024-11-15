Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сланов: самое плохое, если Тайсон случайно нокаутирует Пола. Это станет плохим примером

Сланов: самое плохое, если Тайсон случайно нокаутирует Пола. Это станет плохим примером
Комментарии

Известный российский тренер Виталий Сланов высказался о предстоящем бое Джейка Пола и Майка Тайсона.

«Мне очень печально это всё наблюдать. Когда великое имя вот так вот расходуется. Непонятно на что. Какой-то проходимец от бокса делает себе на этом имя. В нашем советском мышлении это не укладывается в голове. У них другие ценности. Что они хотят увидеть? Чего мы ждём? Ничего.

Единственное, чего я жду – чтобы он ушёл на своих ногах. Не опозоренный и не травмированный сильно. А самое плохое будет в том, если он случайно нокаутирует Пола. Это станет плохим примером для многих», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Стало известно, сколько заработают Тайсон и Пол за бой

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсон — Пол.

Материалы по теме
Майк Тайсон — Джейк Пол: легендарное возвращение! Блогер хочет вырубить ветерана. LIVE
Live
Майк Тайсон — Джейк Пол: легендарное возвращение! Блогер хочет вырубить ветерана. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android