Виталий Сланов назвал качества, которые делали Майка Тайсона феноменальным боксёром

Известный российский тренер Виталий Сланов высказался о качествах, делавших Майка Тайсона исключительным боксёром.

«Для тяжеловеса он был очень быстрым. Но при этом считался панчером силового плана. Быстрые ноги, быстрые руки, хорошая защита. Он всё время был в поиске, оказывал давление, заходил и наносил мощнейшие удары. А ещё Тайсон очень мало пропускал. Всё время находился в движении. И это при том, что был низким для тяжёлого веса.

Бил разнообразно: снизу, сбоку. Отлично наносил левый прямой. Подсаживался под руку высокого соперника и левой жёстко подбивал, многие падали от этого. Молодой Майк Тайсон был близок к совершенству. Для своего роста и стиля был очень хорош. И это при том, что Майк обладал не самым сильным ударом», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.