Андре Уорд дал прогноз на бой Майк Тайсон — Джейк Пол

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался о предстоящем поединке Майка Тайсона и Джейка Пола.

«Я ставлю на Тайсона. Почему? Потому что это Железный Майк, у него будет преимущество на старте боя. Джейку лучше быть внимательным. Пока Майк свеж, он способен нокаутировать Пола любым точным ударом. Но преимущество Пола будет возрастать с каждым раундом, возраст Майка начнёт давать о себе знать», – заявил Уорд в интервью YouTube-каналу ALL THE SMOKE FIGHT.

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Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.