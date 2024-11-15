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Сланов: болею за Тайсона, чтобы он просто здоровым ушёл, не опозорился

Сланов: болею за Тайсона, чтобы он просто здоровым ушёл, не опозорился
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Известный российский тренер Виталий Сланов поделился опасениями касательно предстоящего боя Майка Тайсона и Джейка Пола.

«Джейк, кстати, неплохо подготовлен. Он здоровый парень. Чудес не бывает, я в чудеса не верю. Удар не пропадает, удар можно нанести и в преклонном возрасте. Но только если Пол специально подставится.

Если Джейк уйдёт в защиту, а потом попрёт на Тайсона, ничего хорошего можно не ждать. Болею за Майка, чтобы он просто здоровым ушёл, не опозорился. Позор Тайсона станет позором для всего бокса, всех боксёров», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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