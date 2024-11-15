Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Когда бьют легенду, мне не нравится». Сланов — о поединке Тайсона и Пола

«Когда бьют легенду, мне не нравится». Сланов — о поединке Тайсона и Пола
Комментарии

Известный российский тренер Виталий Сланов объяснил, почему ему не нравится организация боя Майка Тайсона и Джейка Пола.

«На официальные бои, да. Не хочу, чтобы Тайсон выходил. Вышел, красиво поработал на лапах, подвигался со скакалкой. А официальные бои уже не нужно проводить. И даже если с таким же ветераном. Это будет неправильно. Это же бокс. Одно дело, когда люди в шахматы играют в этом возрасте. Фишер и Спасский, например. А это бокс. Здесь же бьют. И когда бьют легенду, мне не нравится», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Майк Тайсон — Джейк Пол: боксёры сцепились после взвешивания! В ринге будет огонь? LIVE
Live
Майк Тайсон — Джейк Пол: боксёры сцепились после взвешивания! В ринге будет огонь? LIVE
Материалы по теме
Стало известно, сколько заработают Тайсон и Пол за бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android