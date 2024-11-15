«Когда бьют легенду, мне не нравится». Сланов — о поединке Тайсона и Пола

Известный российский тренер Виталий Сланов объяснил, почему ему не нравится организация боя Майка Тайсона и Джейка Пола.

«На официальные бои, да. Не хочу, чтобы Тайсон выходил. Вышел, красиво поработал на лапах, подвигался со скакалкой. А официальные бои уже не нужно проводить. И даже если с таким же ветераном. Это будет неправильно. Это же бокс. Одно дело, когда люди в шахматы играют в этом возрасте. Фишер и Спасский, например. А это бокс. Здесь же бьют. И когда бьют легенду, мне не нравится», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.