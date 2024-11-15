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«Не могу поверить». Мендес показал архивное фото с Хабибом и Махачевым

«Не могу поверить». Мендес показал архивное фото с Хабибом и Махачевым
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Известный тренер Хавьер Мендес разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился архивной фотографией с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом промоушена в том же весе Исламом Махачевым.

«Не могу поверить, что это было шесть лет назад», — написал Мендес.

Фото: Из личного архива Хавьера Мендеса

Хабиб сделал репост снимка, которым изначально поделился тренер Мендес, указав год.

Фото: Страница Хабиба в социальной сети

Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 29 боях, в которых одержал 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Завершил карьеру в 2020 году. Вместе с Мендесом Нурмагомедов был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.

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