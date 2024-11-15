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Аспиналл: кому вообще интересен бой Джонса и Миочича? Два старикана удерживают титул

Аспиналл: кому вообще интересен бой Джонса и Миочича? Два старикана удерживают титул
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о предстоящем бое Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Кому вообще интересен этот бой? Я никогда не говорил ничего плохого о карьере Джона Джонса и карьере Стипе, я уважаю то, чего они добились. Что меня не устраивает в этом бое, так это то, что на кону стоит чемпионский титул. Для меня, как и для многих людей, это далеко не бой за титул. Это самый спорный титул, потому что Джон Джонс, чемпион, избегает другого чемпиона – меня. Давайте начистоту, два старикана дерутся за титул, который удерживают, и это странно. Всем плевать на этот бой», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

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Поединок Джонса и Миочича состоится 17 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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