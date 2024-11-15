Чемпион АСА Витрук дал прогноз на бой Джона Джонса и Стипе Миочича

Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук поделился ожиданиями от противостояния американцев Стипе Миочича и Джона Джонса.

«Миочич против Джонса — интересное противостояние. Единственный момент, перевес будет за Джонса. Миочич уже сколько лет не дрался? Уже и фокус теряется, и внимание, и возраст. Джонс, плюс-минус, год назад подрался. И в этом плане он чувствует себя получше. Но давайте не забывать, что это тяжёлый вес, где цена одного удара огромна. Один удар решает всё, и у Миочича он есть. Джонс обладает очень большим набором навыков, но в какой-то момент один удар реально может решить всё. Если посмотреть, как он дрался с Ганом, а Ган не борец, а Миочич и побороться может, и большой, и с нокаутирующей мощью. Но я отдаю предпочтение Джону. Будет, скорее всего, переводить в партер. Затаскивать туда. Боксировать с Миочичем можно на дистанции, но опасения у Джона будут в плане того, что ему может прилететь один удар. А ему этого не хочется. Поэтому он как обычно будет миксовать, добавлять локти, затаскивать в партер», — сказал боец команды «Рать» Витрук в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок Джонса и Миочича состоится 17 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.