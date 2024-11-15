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Чарльз Оливейра высказался о возможном переходе Топурии в лёгкий вес

Чарльз Оливейра высказался о возможном переходе Топурии в лёгкий вес
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о потенциальном переходе в дивизион действующего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) грузина Илии Топурии.

«Так происходит со многими бойцами: они получают пояс, обматывают его вокруг талии и начинают думать о других дивизионах. Но нужно быть очень осторожным, поднимаясь в лёгкий вес, потому что он очень жёсткий. Хотя, так или иначе, а он очень опасный парень», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Ранее звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался об Илии Топурии.

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