Магомед Анкалаев: заставлю Перейру выглядеть посредственностью

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев заявил, что будет доминировать над действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой в их бою.

«Могу сказать одно: я никогда не отказывался от боя и не выбирал соперников. Я считаю себя лучшим в мире. СМИ должны задать вопрос об этом UFC. Я изобью Алекса Перейру в следующем бою и заставлю его выглядеть посредственностью», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.