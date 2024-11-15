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«В этом он похож на Трампа». 93-летний Дон Кинг высказался о Тайсоне перед боем с Полом

«В этом он похож на Трампа». 93-летний Дон Кинг высказался о Тайсоне перед боем с Полом
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Дон Кинг, бывший промоутер Майка Тайсона, высказался о предстоящем поединке бывшего абсолютного чемпиона мира с видеоблогером Джейком Полом.

«Его называют Железным Майком, потому что он всегда выходит на ринг побеждать. У него такое же отношение к делу, как у Дональда Трампа и меня – никогда не сдаваться и никогда не отступать. Я люблю этого парня. Тайсона называли особенным, и так было всегда.

Джейк Пол – это не боксёр. Он – развлекатель, у него огромная фан-база. Он и Тайсон этот – как апельсины и яблоки. Они не смешиваются. Понимаете? Как пройдёт бой? У меня нет мнения. Но на планете нет лучшего бойца чем Майк Тайсон. Они играют в игры. Удачи им. Если людям нравится, то и мне нравится», — приводит слова Кинга издание BoxingScene.

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