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Сильвестр Сталлоне высказался о Тайсоне в преддверии его боя с Полом

Сильвестр Сталлоне высказался о Тайсоне в преддверии его боя с Полом
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Знаменитый американский актёр Сильвестр Сталлоне разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поддержал прославленного боксёра Майка Тайсона перед его поединком с Джейком Полом. Противостояние состоится в ночь с 15 на 16 ноября мск в Арлингтоне (США).

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Я знаю Майка с того дня, как он выиграл свой первый титул, и скажу вам, что это сверхчеловек с самым жёстким панчем всех времён! Вы больше никогда не увидите такого воина! Наслаждайтесь моментом!» — написал Сталлоне.

В общей сложности в активе Тайсона 50 побед и шесть поражений. Пол за время карьеры в боксе принял участие в 11 поединках, в которых одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсона и Пола.

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Рекорды Майка Тайсона:

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