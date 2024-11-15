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Бернард Хопкинс высказался о предстоящем поединке Майка Тайсона с Джейком Полом

Бернард Хопкинс высказался о предстоящем поединке Майка Тайсона с Джейком Полом
Майк Тайсон
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Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе, а также самый возрастной чемпион мира в истории бокса Бернард Хопкинс дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка легендарного 58-летнего бойца Майка Тайсона против популярного блогера Джейка Пола.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Мне кажется, что всем просто хочется увидеть две крутых личности в ринге, которые хороши в том, чем они занимаются. Тайсон был величайшим в своём деле несколько десятилетий назад, а Джейк Пол создал что-то невообразимое, когда начал проводить бои с бывшими чемпионами UFC и бокса. Если бы я был молодым бойцом, который ищет в боях какие-то образовательные моменты, то я бы не смотрел это, но, если бы мне хотелось развлечься и провести свой досуг, я бы не пропустил такого боя, потому что там будет Майк Тайсон», — сказал Хопкинс в интервью на YouTube-канале IFL TV.

Напомним, бой Тайсона и Пола станет главным событием боксёрского вечера, который пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне.

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