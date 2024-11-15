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Пётр Ян подписал новый долгосрочный контракт с UFC

Пётр Ян подписал новый долгосрочный контракт с UFC
Пётр Ян
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян подписал долгосрочный контракт с самой влиятельной организацией мира смешанных единоборств (UFC) на три года.

«Сегодня подписал новый контракт с UFC. Три года плотной работы. Потом не ищите. Всех обнял», — приводит слова Яна пресс-служба промоутерской компании RCC.

Пётр Ян подписал новый контракт с UFC

Пётр Ян подписал новый контракт с UFC

Фото: Пресс-служба RCC

Напомним, Ян свой следующий бой проведёт 23 ноября в Макао (Китай), где на турнире UFC Fight Night 248 сразится с экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Ян выступает в UFC с 2018 года и за это время успел провести под эгидой этого промоушена 13 боёв (девять побед и четыре поражения).

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