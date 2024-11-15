Майк Тайсон — Джейк Пол: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоится боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом, который будет официально санкционирован и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты. Бой между Тайсоном и Полом начнётся не раньше 6:00 мск.

Все бои этого шоу покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Пол провёл в профессиональном боксе 11 боёв, в которых одержал 10 побед (семь — нокаутом) и потерпел одно поражение. Тайсон, в свою очередь, одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений.