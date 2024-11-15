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Менеджер Петра Яна рассказал подробности нового контракта с UFC

Менеджер Петра Яна рассказал подробности нового контракта с UFC
Пётр Ян
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Менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал подробности нового контракта своего подопечного бойца с UFC.

«Пётр подписал новый контракт на улучшенных условиях, на шесть боёв и 2,5 года. Переговоры длились достаточно долго. Не могу сказать, что они были простыми, но рад, что в итоге нам удалось найти компромисс. Как я ранее заявлял, считаю, что место Петра – в UFC. Впереди его ждёт немало больших поединков», — приводит слова Саята пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, Ян свой следующий бой проведёт 23 ноября в Макао (Китай), где он сразится с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

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