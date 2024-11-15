Результаты взвешивания участников турнира UFC 309

Сегодня, 15 ноября, в Нью-Йорке (США) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира UFC 309, где главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса против экс-чемпиона в этом дивизионе Стипе Миочича.

Джонс показал на весах отметку в 107,8 кг, в то время как Миочич потянул на самый большой вес за всю свою карьеру — 112,7 кг.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Основной кард

Джон Джонс (107,8 кг) vs Стипе Миочич (112,7 кг)

Запасной участник главного боя: Том Аспиналл (115,5 кг)

Чарльз Оливейра (70,5 кг) vs Майкл Чендлер (70,5 кг)

Бо Никал (84 кг) vs Пол Крэйг (84,3 кг)

Вивиан Араужо (57 кг) vs Карин Силва (57 кг)

Маурисио Руффи (74,5 кг) vs Джеймс Ллонтоп (75,3 кг * провалил взвешивание) — допустимый лимит до 74,8 кг)

Предварительный кард

Джонатан Мартинес (61,6 кг) vs Маркус Макги (61,5 кг)

Крис Уайдман (84,3 кг) vs Эрик Андерс (84,1 кг)

Джим Миллер (70,5 кг) vs Дэймон Джексон (70,3 кг)

Дэвид Онама (70,5 кг) vs Роберто Ромеро (70,3)

Ранние прелимы

Марчин Тыбура (113,8 кг) vs Джоната Диниз (114,8 кг)

Микки Галл (77,1 кг) vs. Рамиз Брахимай (77,2 кг)

Обан Эллиотт (77,1 кг) vs Бассил Хафез (77,5 кг)

Вероника Харди (57 кг) vs Эдуарда Моура (56,8 кг)