Майк Тайсон — Джейк Пол: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00 мск

В ночь с 15 на 16 ноября, в Арлингтоне (США) состоится вечер профессионального бокса, где главным событием шоу станет боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом, который будет официально санкционирован и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.

Боксёрский вечер начнётся ориентировочно в 3:00 мск, а поединок Тайсона и Пола — не раньше 06:00 мск.

Все бои этого шоу покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.