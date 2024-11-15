Шон Стрикленд: бой Тайсона с Полом надо признать противозаконным

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд резко высказался по поводу грядущего боксёрского поединка между 58-летней легендой бокса Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

«Джейк Пол — настоящий клоун. Да, ты умеешь делать деньги на тупости людей — это определённо впечатляет. Но за деньги не купить человеческое достоинство. Ты выходишь на бой против 60-летнего дядьки, который готов рискнуть своей жизнью ради доллара. Какой же ты мерзавец! Ты реально идиот? Этот бой вообще должны были признать незаконным. Месяц назад этот чувак лежал в неотложке. Потому что он просто старый человек, чёртов ты клоун!» — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США), где возглавит большой вечер профессионального бокса.