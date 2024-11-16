Майк Тайсон — Джейк Пол: прямая трансляция боя началась

Началась прямая онлайн-трансляция боя между легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом. Поединок пройдёт в Арлингтоне (США) в рамках большого вечера профессионального бокса. Долгожданный бой между Тайсоном и Полом является главным событием вечера.

Тайсону 58 лет, свой предыдущий официальный бой он проводил в июне 2005 года, когда досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. В его активе 50 побед (44 нокаутом) при 6 поражениях.

Полу 27 лет, и его рекорд в профессиональном боксе на данный момент состоит из 10 побед и одного поражения.

Все бои этого шоу покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.