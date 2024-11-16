UFC 309: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309, в главном поединке которого защиту титула проведёт действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе американец Джон Джонс. Его соперником станет бывший чемпион этого дивизиона, его соотечественник Стипе Миочич.

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:15 мск. Посмотреть трансляцию UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.