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Спарринг-партнер Майка Тайсона считает, что Джейк Пол недооценивает Тайсона

Спарринг-партнер Майка Тайсона считает, что Джейк Пол недооценивает Тайсона
Майк Тайсон
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Малоизвестный 31-летний американский тяжеловес Майкл Расселл, который является спарринг-партнёром легендарного Майка Тайсона, и помогал ему готовиться уже во втором тренировочном лагере, считает, что популярный блогер Джейк Пол недооценивает способности «Железного Майка».

«Тренировки с Майком стали для меня замечательным опытом. Это мой второй раз в лагере с ним, и я очень близок с командой. Это было весело, и я просто счастлив помочь Майку и увидеть, как он готов победить Джейка Пола. Он очень недооценивает Майка, и это с ним сыграет злую шутку», — приводит слова Расселла Boxing Scene.

Напомним, что бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США), где станет главным событием боксёрского вечера.

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