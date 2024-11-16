UFC 309: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309, где главным событием станет бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников турнира:

Основной кард

Джон Джонс (27-1-0, 1 NC, США) – Стипе Миочич (20-4-0, США);

Чарльз Оливейра (34-10-0, 1 NC, Бразилия) – Майкл Чендлер (23-8-0, США);

Вивиан Араужо (12-6-0, Бразилия) – Карин Силва (18-4-0, Бразилия);

Бо Никал (6-0-0, США) – Пол Крэйг (17-8-1, Шотландия);

Крис Уайдман (16-7-0, США) – Эрик Андерс (16-8-0, 1 NC, США);

Предварительный кард

Маурисио Руффи (10-1-0, Бразилия) – Джеймс Ллонтоп (14-4-0, Перу);

Джонатан Мартинес (19-5-0, США) – Маркус Макги (9-1-0, США);

Джим Миллер (37-18-0, 1 NC, США) – Дэймон Джексон (23-7-1, 1 NC, США);

Дэвид Онама (12-2-0, Уганда) – Лукас Алмейда (15-3-0, Бразилия);

Микки Галл (7-6-0, США) – Рамиз Брахимай (10-5-0, США);

Бассил Хафез (9-4-1, США) – Обан Эллиотт (11-2-0, Уэльс);

Вероника Харди (9-4-1, Венесуэла) – Эдуарда Моура (10-1-0, Бразилия).

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 02:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

