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Шон О'Мэлли: для дядюшки Майка бой с Полом закончится не хорошо

Шон О'Мэлли: для дядюшки Майка бой с Полом закончится не хорошо
Майк Тайсон
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли дал комментарий по поводу предстоящего боксёрского поединка 58-летнего легендарного тяжеловеса Майка Тайсона против популярного блогера Джейка Пола.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Джейк занимается этим уже очень давно. Кто из них в последние пять лет больше боксировал? Думаю, это имеет значение. И он моложе на 30 лет. Просто не вижу, как этот бой может закончиться хорошо для дядюшки Майка», — написал О'Мэлли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом возглавит боксёрский вечер, который пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США).

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