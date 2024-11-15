Шон О'Мэлли: для дядюшки Майка бой с Полом закончится не хорошо

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли дал комментарий по поводу предстоящего боксёрского поединка 58-летнего легендарного тяжеловеса Майка Тайсона против популярного блогера Джейка Пола.

«Джейк занимается этим уже очень давно. Кто из них в последние пять лет больше боксировал? Думаю, это имеет значение. И он моложе на 30 лет. Просто не вижу, как этот бой может закончиться хорошо для дядюшки Майка», — написал О'Мэлли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом возглавит боксёрский вечер, который пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США).