Хорхе Масвидаль: лучшие годы Тайсона прошли уже очень давно

Ветеран UFC Хорхе Масвидаль дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

«Неважно, каким атлетом был Тайсон и что он умел делать в свои лучшие годы. Эти годы давно уже прошли. Я просто не знаю, сколько осталось от того Майка Тайсона. Может ли Джейк Пол победить его? Да. Тот ли это Майк Тайсон? Нет», — приводит слова Масвидаля Talksport.

Тайсон и Пол проведут поединок в главном событии боксёрского шоу в Арлингтоне (США), которое состоится там в ночь с 15 на 16 ноября. Бой пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.