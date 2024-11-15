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Хорхе Масвидаль: лучшие годы Тайсона прошли уже очень давно

Хорхе Масвидаль: лучшие годы Тайсона прошли уже очень давно
Майк Тайсон
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Ветеран UFC Хорхе Масвидаль дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Неважно, каким атлетом был Тайсон и что он умел делать в свои лучшие годы. Эти годы давно уже прошли. Я просто не знаю, сколько осталось от того Майка Тайсона. Может ли Джейк Пол победить его? Да. Тот ли это Майк Тайсон? Нет», — приводит слова Масвидаля Talksport.

Тайсон и Пол проведут поединок в главном событии боксёрского шоу в Арлингтоне (США), которое состоится там в ночь с 15 на 16 ноября. Бой пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.

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