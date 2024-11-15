54% читателей «Чемпионата» уверены, что Тайсон нокаутирует Пола

По результатам опроса читателей «Чемпионата» о том, кто станет победителем боксёрского поединка между легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом, 54% опрошенных уверены, что Тайсон сможет отправить Пола в нокаут.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США), где станет главным событием боксёрского вечера.

Тайсон проведёт первый официальный бой за последние 19 лет. Его предыдущий поединок состоялся летом 2005 года, когда он досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду.

27-летний Пол проведёт уже третий поединок в уходящем 2024 году.