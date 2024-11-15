Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

54% читателей «Чемпионата» уверены, что Тайсон нокаутирует Пола

54% читателей «Чемпионата» уверены, что Тайсон нокаутирует Пола
Майк Тайсон
Комментарии

По результатам опроса читателей «Чемпионата» о том, кто станет победителем боксёрского поединка между легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом, 54% опрошенных уверены, что Тайсон сможет отправить Пола в нокаут.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США), где станет главным событием боксёрского вечера.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Тайсон проведёт первый официальный бой за последние 19 лет. Его предыдущий поединок состоялся летом 2005 года, когда он досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду.

27-летний Пол проведёт уже третий поединок в уходящем 2024 году.

Материалы по теме
Майк Тайсон — Джейк Пол: ветеран идёт за нокаутом. Или будет нокаутирован сам?
Майк Тайсон — Джейк Пол: ветеран идёт за нокаутом. Или будет нокаутирован сам?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android