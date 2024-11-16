Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: во сколько начало боя на UFC 309, где смотреть трансляцию

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309, где в соглавном событии шоу бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра сразится с бывшим чемпионом Bellator американцем Майклом Чендлером.

Оливейра и Чендлер выйдут в октагон ориентировочно в 7:00 мск. Точное время будет зависеть от того, как станут складываться ранее запланированные в карде соревнований поединки.

В общей сложности на счету Оливейры 34 победы в 45 поединках (при 10 поражениях, и один бой признан несостоявшимся). В активе Чендлера 23 победы при восьми поражениях.