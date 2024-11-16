Джон Джонс — Стипе Миочич: во сколько начало боя на UFC 309, где смотреть трансляцию

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе между действующим чемпионом промоушена Джоном Джонсом и экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

Ориентировочное время начала поединка — 7:30 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.