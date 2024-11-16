Джон Джонс: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе между действующим чемпионом промоушена Джоном Джонсом и экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

В активе Джона в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. В своём последнем бою в марте 2023 года Джонс победил Сириля Гана.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.