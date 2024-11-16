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Стипе Миочич: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Стипе Миочич: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе между действующим чемпионом промоушена Джоном Джонсом и экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

На счету Миочича 20 побед и четыре поражения. Стипе в последний раз выходил в октагон в марте 2021 года, проиграв Фрэнсису Нганну нокаутом во втором раунде поединка, прошедшего на UFC 260.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.

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