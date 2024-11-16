Джейсон Гаверн победил Вячеслава Дацика в жёстком противостоянии

Сегодня, в ночь с 15 на 16 ноября в Москве состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где главным событием шоу стал боксёрский поединок между скандально известным российским бойцом ММА Вячеславом Дациком и американским ветераном ринга Джейсоном Гаверном.

На протяжении стартового раунда Гаверн дважды потрясал Рыжего Тарзана, а под занавес отправил его в нокдаун мощнейшим кроссом через руку, но россиянин мужественно продолжил бой.

В заключительном отрезке этого четырёхраундового противостояния Гаверн снова крепко попал правым боковым в голову Дацика, чем ввёл его в состояние грогги, но не пошел на добивание и решил выслушать вердикт судей.

По итогам всей дистанции судьи объявили победу единогласным решением судей в пользу Гаверна.