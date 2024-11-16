Стало известно, какую ставку поставил Дрейк на бой Майка Тайсона и Джейка Пола

В ночь с 15 на 16 ноября, в Арлингтоне (США) состоится вечер профессионального бокса, где главным событием шоу станет боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом, который будет официально санкционирован и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.

Известный канадский рэпер Дрейк поставил в этом бою на победу Майка Тайсона, являющегося андердогом по букмекерским котировкам. Дрейк поставил на победу легенды бокса $ 355 тыс. Коэффициент на момент ставки на победу Тайсона был 2,85. Таким образом в случае успеха рэпер заберёт в виде выигрыша чуть более $ 1 млн.

Все бои этого шоу покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события. Поединок начнётся не ранее 6:00 мск.

Рекорды Майка Тайсона