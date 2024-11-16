Майк Тайсон — Джейк Пол: прямая трансляция боя началась

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Прямая онлайн-трансляция боя между легендарным 58-летним тяжеловесом из США Майком Тайсоном и его соотечественником популярным блогером Джейком Полом началась. Поединок проходит в Арлингтоне (США) в рамках большого вечера профессионального бокса. Долгожданный бой между Тайсоном и Полом является главным событием турнира.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит все самые интересные события.

Тайсону 58 лет, свой предыдущий официальный бой он проводил в июне 2005 года, когда досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. В его активе 50 побед (44 нокаутом) при шести поражениях.

Полу 27 лет, и его рекорд в профессиональном боксе на данный момент состоит из 10 побед и одного поражения.

Напомним, данный поединок, как и все бои события, показывает платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира на территории России не проводится.

58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом