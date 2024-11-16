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Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей после 8 раундов

Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей после 8 раундов
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В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом, изначально бой был рассчитан на восемь раундов по две минуты.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

Поединок продлился все 8 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 79-73.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. Тайсон, в свою очередь, потерпел седьмое поражение. На его счету 50 побед, 44 из которых были одержаны нокаутом.

Рекорды Майка Тайсона

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