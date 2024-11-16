Джейк Пол эффектно выехал на бой с Майком Тайсоном на машине

Начался бой между легендарным 58-летним тяжеловесом из США Майком Тайсоном и его соотечественником, популярным блогером Джейком Полом. Поединок проходит в Арлингтоне (США) в рамках большого вечера профессионального бокса. Пол эффектно выехал на бой с Майком Тайсоном на машине.

Фото: Кадр с трансляции

Тайсону 58 лет, свой предыдущий официальный бой он проводил в июне 2005 года, когда досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. В его активе 50 побед (44 нокаутом) при 6 поражениях.

Полу 27 лет, и его рекорд в профессиональном боксе на данный момент состоит из 10 побед и одного поражения.

Поединок рассчитан на 8 раундов по две минуты и носит статус главного события вечера.

Джейк Пол провёл открытую тренировку с причёской в виде петуха