Статистика боя Джейк Пол — Майк Тайсон

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79-73.

После окончания боя была опубликована статистика поединка, согласно которой Пол выиграл по общему количеству ударов, у него их 78 против 18 ударов Тайсона, Джейк также превзошёл своего именитого оппонента по джебам: 31-5 — и по силовым ударам: 47:13.

Напомним, Пол одержал свою 11-ю победу в карьере, Тайсон потерпел седьмое поражение.

Рекорды Майка Тайсона