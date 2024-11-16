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Статистика боя Майк Тайсон — Джейк Пол: удары, процент точности, судейские карточки

Статистика боя Джейк Пол — Майк Тайсон
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В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79-73.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

После окончания боя была опубликована статистика поединка, согласно которой Пол выиграл по общему количеству ударов, у него их 78 против 18 ударов Тайсона, Джейк также превзошёл своего именитого оппонента по джебам: 31-5 — и по силовым ударам: 47:13.

Напомним, Пол одержал свою 11-ю победу в карьере, Тайсон потерпел седьмое поражение.

Рекорды Майка Тайсона

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