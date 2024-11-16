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Майк Тайсон прокомментировал поражение от Джейка Пола

Майк Тайсон прокомментировал поражение от Джейка Пола
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В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 79-73.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

После окончания поединка именитый Тайсон отреагировал на его исход. «Я счастлив тем, как выступил. Трудный бой, он хороший боец, абсолютно заслуживает уважения от публики», — сказал Майк после боя.

Напомним, Тайсону 58 лет, свой предыдущий официальный бой он проводил в июне 2005 года, когда досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. В его активе 50 побед (44 нокаутом) при семи поражениях.

Рекорды Майка Тайсона

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