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Вам понравился бой Майка Тайсона с Джейком Полом?

Вам понравился бой Майка Тайсона с Джейком Полом?
Майк Тайсон
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В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой 58-летнего легендарного тяжеловеса Майка Тайсона против популярного блогера Джейка Пола.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

Поединок продлился все отведённые восемь раундов (по две минуты), и по их итогам победу единогласным решением судей одержал Джейк Пол.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Вам понравился бой Майка Тайсона и Джейка Пола?»

На старте боя Майк пытался оказывать прессинг на своего молодого соперника, но быстро снизил темп и стал откровенно отбывать номер в ринге, в то время как Пол после эпизодических успехов не развивал свои атаки, а наоборот, давал возможность «Железному Майку» прийти в себя.

Бой имел статус официального и был санкционирован, несмотря на нестандартность формулы боя (8 раундов по 2 минуты).

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