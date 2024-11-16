Вам понравился бой Майка Тайсона с Джейком Полом?

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой 58-летнего легендарного тяжеловеса Майка Тайсона против популярного блогера Джейка Пола.

Поединок продлился все отведённые восемь раундов (по две минуты), и по их итогам победу единогласным решением судей одержал Джейк Пол.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Вам понравился бой Майка Тайсона и Джейка Пола?»

На старте боя Майк пытался оказывать прессинг на своего молодого соперника, но быстро снизил темп и стал откровенно отбывать номер в ринге, в то время как Пол после эпизодических успехов не развивал свои атаки, а наоборот, давал возможность «Железному Майку» прийти в себя.

Бой имел статус официального и был санкционирован, несмотря на нестандартность формулы боя (8 раундов по 2 минуты).