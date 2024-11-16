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Джейк Пол — о победе над Майком Тайсоном: я боялся, что он сделает мне больно

Джейк Пол — о победе над Майком Тайсоном: я боялся, что он сделает мне больно
Джейк Пол
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Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол дал комментарий после победы над 58-летним легендарным тяжеловесом Майком Тайсоном.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Прежде всего, уважение Майку, он легенда, если бы не он, нас бы здесь не было. Это был тяжёлый бой. Пытался ли я его нокаутировать? Я пытался сделать ему больно, но я и боялся, что он сделает больно мне», — сказал Пол сразу после боя, находясь в ринге.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер бокса, где главным событием стал бой Пола против Тайсона. По итогам восьми раундов (по две минуты) боксёрского поединка победу единогласным решением судей одержал Пол.

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