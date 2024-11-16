Джейк Пол — о дуэли взглядов с Майком Тайсоном: ничего личного, просто эмоции в моменте

Известный американский спортивный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол прокомментировал дуэль взглядов с легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном, где Железный Майк нанёс ему пощечину.

«В том, что произошло на дуэли взглядов, нет ничего личного, просто эмоции в моменте. Эй, Майк, это была отличная пощёчина, мне понравилось», — сказал Пол сразу после боя, находясь в ринге.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом поединке, который в ночь с 15 на 16 ноября стал главным событием боксёрского вечера в Арлингтоне (США).

Для Тайсона это был первый официальный бой за последние 19 лет.